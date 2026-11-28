ग्रेटर नोएडा के सैनी गांव निवासी और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष कवि अमित शर्मा ने हिंदी को जनभाषा के साथ-साथ उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रण लिया है। उनका कहना है कि तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई की सुविधा विकसित करने के लिए विशेषज्ञों और शिक्षकों के साथ संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

विज्ञापन

अमर उजाला से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदी के विकास के साथ क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को भी समान महत्व दिया जाएगा। रागिनी सहित विभिन्न लोककलाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास होंगे। राष्ट्रवादी कवियों और कहानीकारों की रचनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। दलित साहित्य समेत विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर गोष्ठियों का आयोजन भी प्रस्तावित है। शहरों की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को भी अपने संदेश और सूचनाएं हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा शोध कार्यों, सेमिनारों और साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा दिया जाएगा।अमित शर्मा पिछले 20 वर्षों से कवि सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। अब तक वह 3500 से अधिक कवि सम्मेलन कर चुके हैं। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काव्य पाठ करने के साथ 28 देशों में हिंदी को पहुंचाने का काम किया है। अब संस्थान के माध्यम से हिंदी और लोकभाषाओं को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की योजना है।