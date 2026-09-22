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Noida News: उभरते खिलाड़ी- पेशेवर खिलाड़ी के रूप में पहचान बनाना चाहती है अमीना

Tue, 22 Sep 2026 08:07 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:07 PM IST
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Amina wants to make a name for herself as a professional player.
सेक्टर-60 में रहने वाली अमीना नूर खान (13) कराटे में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर पदक जीत रही हैं। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की नौवीं कक्षा की छात्रा पिछले पांच साल से कराटे खेल रही हैं। वह सेक्टर-21ए नोएडा स्टेडियम स्थित एके मार्शल आर्ट अकादमी में कोच अफजल खान के मार्गदर्शन में रोजाना दो से तीन घंटे अभ्यास करती हैं। अमीना ने 2025 रॉयल चैलेंजर्स कप में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा नेतृत्व कौशल के लिए कराटे में सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार जीता। इसी वर्ष इंटर अकादमी कराटे प्रतिस्पर्धा में अमीना ने कांस्य पदक जीता। अब अमीना राज्यस्तरीय कराटे प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी करेंगी। अमीना के पिता अताउल्ला खान ने बताया कि वह अमीना को हमेशा खेल के लिए प्रोत्साहित करते है। वहीं मां अस्मा खान उनकी डाइट व अन्य जरुरतों का पूरा ध्यान रखती है। कोच अफजल खान ने बताया कि वह लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और समय के साथ उसका खेल और बेहतरीन होता जा रहा है। अमीना का सपना है कि कराटे में एक पेशेवर खिलाड़ी के रुप में पहचान बनाए और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए।
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