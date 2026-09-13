Amar Ujala Teacher Award: सम्मानित होकर उत्साह से बोले शिक्षक- शुक्रिया बच्चों, तुमने हमें मंच तक पहुंचाया

मंच पर सम्मान, नीचे अपनों की चमकतीं आंखें

समारोह में कई शिक्षक परिवार के साथ पहुंचे थे। कंपोजिट स्कूल पृथला खंजरपुर की मंजू लता अपने पोते और पोती के साथ पहुंची। सम्मान के बाद उन्होंने परिवार के साथ मंच पर सेल्फी ली। ग्रेटर नोएडा वल्र्ड स्कूल के शिक्षक आदित्य सिंह भी बेटे को साथ लेकर मंच पर पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बच्चे को दुलार किया। परिवार के चेहरों पर खुशी और गर्व साफ दिखाई दिया। समारोह में मिले इन पलों ने यह दिखाया कि शिक्षक का सम्मान केवल एक पुरस्कार नहीं है। किसी शिक्षक के लिए बच्चों का भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। मंच पर मिला सम्मान उस भरोसे को सार्वजनिक पहचान बन गया।



बच्चों का भरोसा बना ताकत

शिक्षकों के लिए समारोह का सबसे खास हिस्सा उनका छात्रों से जुड़ाव रहा। मंच से कई शिक्षकों ने कहा कि शिक्षक की असली पहचान उसके छात्रों की सफलता और विश्वास से बनती है। यही भरोसा उन्हें कक्षा में हर दिन कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देता है। श्रीकृष्ण इंटर कॉलेज के शिक्षक संजय कुमार के बेटे तोयश ने कहा, 'मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। बेटे की बात सुनकर संजय कुमार भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता में बच्चों का विशेष योगदान है। बच्चों का विश्वास ही उन्हें लगातार बेहतर करने की प्रेरणा देता है।



बच्चों की सफलता ही होगी असली गुरु दक्षिणा

शिक्षक सम्मान समारोह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के शिक्षकों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का अवसर बनकर आया। सम्मानित शिक्षकों का कहना है कि यह पुरस्कार उनके लिए केवल उपलब्धि नहीं बल्कि बच्चों के प्रति जिम्मेदारी को और बढ़ाने वाला संकल्प है। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि विद्यार्थी जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल कर समाज के लिए बेहतर नागरिक बनें। शिक्षकों का मानना है कि बच्चों की सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। सेक्टर- 30 स्थित डीपीएस स्कूल की शिक्षिका शालिनी पांडेय ने कहा कि शिक्षक के रूप में उनका उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में योगदान देना है। बच्चों की छोटी-छोटी उपलब्धियां और उनका बेहतर भविष्य ही शिक्षक को सबसे बड़ी सफलता होती है। सेक्टर 128 स्थित जेपी पब्लिक स्कूल की शिक्षिका स्वाति शर्मा और आरती जोशी ने कहा कि यह सम्मान उन्हें आगे और बेहतर काम करने की ऊर्जा देगा। अब उनका प्रयास रहेगा कि वे विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों के लिए भी तैयार करें। नवजीवन इंटर कॉलेज को शिक्षिका डॉ. अमृत बोहरा का कहना है कि एक शिक्षक की असली पहचान उसके विद्यार्थियों की उपलब्धियों से होती है। शिक्षकों ने कहा कि अमर उजाला शिक्षक सम्मान में विद्यार्थियों की भागीदारी ने इस आयोजन को और खास बना दिया।