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Noida News: एआई से बनाया आग का फर्जी वीडियो वायरल, चार दमकल टीमें मौके पर पहुंची

Mon, 09 Nov 2026 09:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 09:25 PM IST
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AI generated video of a fire goes viral, four fire crews arrive at the scen
सेक्टर-119 की अरण्या सोसाइटी में एसी ब्लास्ट के बाद आग लगने का किया गया था दावा
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जांच में नहीं मिली आग की घटना, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी



नोएडा। सेक्टर-119 स्थित अरण्या सोसाइटी में 21वीं मंजिल के फ्लैट में एसी ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगने का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो को वास्तविक घटना समझकर चार दमकल टीमें और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हालांकि, जांच में आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई। पता चला कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से तैयार किया गया था।




जानकारी के अनुसार, एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में सोसाइटी के एक फ्लैट में एसी ब्लास्ट के बाद आग लगने का दावा किया गया था। वीडियो तेजी से वायरल होने की सूचना मिलते ही चार दमकल टीमें और पुलिस अधिकारी सोसाइटी पहुंचे। मौके पर जांच की गई तो आग लगने की कोई घटना नहीं मिली। इसके बाद वीडियो के एआई से तैयार होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वीडियो एक्स के कई अकाउंट से पोस्ट किए गए थे। पुलिस अब वीडियो प्रसारित करने वाले अकाउंट संचालकों और इसके पीछे शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है।
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