Agra Ground Report: 1500 कैमरों से निगरानी, बेहतर इलाज और मेट्रो की रफ्तार; कितना बदला आगरा? लोगों की राय

आगरा में मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद शहर की कनेक्टिविटी में कितना बदलाव आया और लोगों को इससे कितनी सहूलियत मिली, इसे लेकर अमर उजाला की टीम ने यात्रियों और अधिकारियों से बातचीत की। आगरा मेट्रो की प्रबंधक पीआर गौरी शुक्ला ने बताया कि फिलहाल मेट्रो का करीब छह किलोमीटर के हिस्से में संचालन हो रहा है। जल्द ही इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेट्रो के विस्तार से शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच आवागमन और आसान होगा।यात्रियों ने बताया कि मेट्रो सेवा शुरू होने से सफर काफी सुविधाजनक हो गया है। अब कम समय में आसानी से यात्रा की जा सकती है और सड़क पर लगने वाले जाम से भी राहत मिलती है। यात्रियों के मुताबिक, मेट्रो का किराया भी काफी किफायती है, जिससे रोजाना सफर करने वाले लोगों को सुविधा मिल रही है। आगरा घूमने आए दूसरे प्रदेशों के पर्यटकों ने भी मेट्रो सेवा की सराहना की। उनका कहना था कि शहर के प्रमुख इलाकों तक पहुंचना पहले की तुलना में आसान हुआ है। मेट्रो से पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में भी सुविधा मिल रही है और ट्रैफिक की परेशानी से बचते हुए कम समय में सफर पूरा किया जा सकता है। स्थानीय यात्रियों के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी यह सेवा शहर में आवागमन का एक सुविधाजनक विकल्प बनकर सामने आई है।