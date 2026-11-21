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दनकौर (संवाद)। दनकौर थाना क्षेत्र स्थित निजी विश्वविद्यालय के छात्र पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने करीब सवा महीने बाद एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार जेल भेज दिया। मामले में तीन अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली के मयूर विहार निवासी चमन प्रकाश यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा स्वयं यादव निजी विश्वविद्यालय का छात्र है। 13 अक्तूबर की रात वह विश्वविद्यालय के कार्यक्रम से कार से घर लौट रहा था। आरोप है कि विश्वविद्यालय से कुछ दूरी पर दूसरी कार ने उसकी कार में टक्कर मार दी। विरोध करने पर बुलंदशहर निवासी नीरज ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर उस पर चाकू से हमला कर दिया।