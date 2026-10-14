Noida News: महाकाली की शोभायात्रा निकाली

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नवरात्र के पांचवें दिन मां काली कमेटी की ओर से पक्का तालाब स्थित हनुमान मंदिर से महाकाली की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इससे पहले जौनमाना चामुंडा मंदिर पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। चेयरमैन शशांक सिंह ने शोभायात्रा का शुभारंभ किया। हनुमान मंदिर से शुरू होकर यह यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई अनाज मंडी में संपन्न हुई। इस दौरान नीरज तोमर, सुधीर तोमर, रोहित मीणा, मोहित तोमर और विवेक जैन समेत कई लोग मौजूद रहे।