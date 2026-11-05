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Noida News: हर महीने पांच हजार भुगतान, फिर भी नहीं उठ रहा कूड़ा

Thu, 05 Nov 2026 10:19 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:19 PM IST
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A monthly payment of five thousand, yet the trash is not being collected.
- गरिमा विहार के 128 परिवार परेशान, प्राधिकरण से लगाई गुहार
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नोएडा। सेक्टर-35 स्थित गरिमा विहार सोसाइटी के 128 परिवार कूड़ा उठान की समस्या से परेशान हैं। निवासियों का आरोप है कि प्राधिकरण की नामित कंपनी को हर महीने पांच हजार रुपये देने के बावजूद घरेलू कूड़ा और उद्यान अवशिष्ट नियमित नहीं उठाया जा रहा है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष डॉ. बृजेश कुमार सिंह चौहान ने अधिकारियों को पत्र भेजकर शिकायत की है। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य और उद्यान विभाग जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे हैं। कूड़ा उठाने के लिए अतिरिक्त भुगतान मांगने की भी शिकायत है। निवासियों ने नियमित सफाई कराने की मांग की है। ब्यूरो
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