Noida News: दो गांवों को 2.51 करोड़ की सौगात

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर विधानसभा क्षेत्र के अमरपुर और रोशनपुर गांव में 2.51 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे। शनिवार को अमरपुर में 1.40 करोड़ और रोशनपुर में 1.11 करोड़ रुपये के कार्यों का शुभारंभ गांव के बुजुर्गों और युवाओं से कराया गया। इस दौरान जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने ग्रामीणों से जनसंवाद कर समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक सड़क, नाली, पेयजल और प्रकाश जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जेवर में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जल निकासी समेत जनसुविधाओं पर लगातार काम हो रहा है।