Noida News: 29 तक किस्त जमा कर पाएंगे 973 आवंटी

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने पिछले दिनों आवासीय भूखंड की योजना आरपीएस-10 में सफल रहे 973 आवंटियों को आवंटन की किस्त जमा करने का मौका दिया है। आवंटन किस्त की धनराशि 13.5 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ करना जमा कराना होगा। इस ब्याज का आकलन छमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर आकलन होना है। जो आवंटी 29 सितंबर तक आवंटन के बाद की किस्त जमा नहीं करेंगे। उनके आवंटन को निरस्त करने की कार्रवाई प्राधिकरण शुरू करेगा। ब्यूरो