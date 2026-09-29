फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   928 students applied for the NMMS exam.

Noida News: एनएमएमएस परीक्षा के लिए 928 छात्रों ने आवेदन किया

Tue, 29 Sep 2026 09:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 09:25 PM IST
विज्ञापन
928 students applied for the NMMS exam.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुना सिटी। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति (एनएमएमएस) परीक्षा के लिए गौतमबुद्ध नगर में इस वर्ष 928 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। नवंबर में प्रस्तावित परीक्षा को देखते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), दनकौर की ओर से विद्यार्थियों को अभ्यास प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

डायट की प्राचार्य डॉ. अर्चना गुप्ता ने बताया कि जिले में एनएमएमएस की कुल 96 छात्रवृत्ति सीटें निर्धारित हैं। इनमें दो सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पिछले चार वर्षों में जिले की आवंटित सीटों का उपयोग हुआ है, जबकि एसटी वर्ग की दोनों सीटें रिक्त रह जाती हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रवक्ता एवं नोडल अधिकारी राजेश खन्ना को दी गई है। अभ्यास प्रश्नपत्रों से विद्यार्थियों को प्रश्नों के प्रारूप, समय प्रबंधन और प्रश्न हल करने का अभ्यास कराया जाएगा। प्राचार्य ने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से नियमित अभ्यास कराने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed