Noida News: मॉडर्न स्कूल नोएडा में 550 खिलाड़ियों ने दिखाया दम

विज्ञापन

मेजबान मॉडर्न स्कूल, नोएडा ने 84 अंक हासिल कर ओवरऑल विजेता का खिताब जीतानोएडा (संवाद)। सेक्टर- 12 स्थित मॉडर्न स्कूल नोएडा में 10 और 11 सितंबर को आयोजित इंटर स्कूल खेल उत्सव में 35 स्कूलों के 550 से अधिक खिलाड़ियों ने तैराकी और जूडो प्रतियोगिताओं में प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, मोदीनगर समेत अन्य शहरों के स्कूलों के खिलाड़ी शामिल हुए। दो दिनों तक चली प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्साह और खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।जूडो प्रतियोगिता में मेजबान मॉडर्न स्कूल, नोएडा ने 84 अंक हासिल कर ओवरऑल विजेता का खिताब अपने नाम किया। गुरुकुल द स्कूल गाजियाबाद 56 अंक के साथ रनर-अप रहा। वहीं तैराकी प्रतियोगिता में मॉडर्न स्कूल, फरीदाबाद विजेता और डीएवी साहिबाबाद रनर-अप रहा।विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. नीरज अवस्थी ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जिला खेल अधिकारी डॉ. परवेज अली ने कहा कि हार-जीत से सीख लेते हुए आगे बढ़ने रहना है।