Noida News: दनकौर में पकड़े गए 43 बंदर

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कस्बे में बंदरों के आतंक से परेशान लोगों को राहत देने के लिए नगर पंचायत ने बुधवार से बंदर पकड़ अभियान शुरू किया। अभियान के पहले दिन करीब 43 बंदरों को पकड़ा गया, जिन्हें बाद में अन्य स्थानों पर छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कई महीनों से बंदरों के हमले से लोग परेशान हैं। करीब दो महीने पहले बंदर के हमले में कस्बा निवासी एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक कुमार ने बताया कि पहले दिन 43 बंदर पकड़े गए हैं। अभियान कई दिनों तक जारी रहेगा, ताकि लोगों को बंदरों के आतंक से राहत मिल सके।

