Noida News: 4 किसानों को जल्द मिलेंगे आबादी भूखंड
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 09:37 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 09:37 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। ऐमनाबाद गांव के चार किसानों को प्राधिकरण जल्द ही आबादी भूखंड आवंटन करेगा। सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने पात्रता तय की है। किसान लंबे समय से छह प्रतिशत भूखंड देने की मांग कर रहे थे। अब प्राधिकरण ने पात्रता सूची पर आपत्तियां मांगी हैं। अफसरों ने बताया कि अभिलेखों और 28 जनवरी 1991 की खतौनी के आधार पर ऐमनाबाद के चार किसान पात्र पाए गए हैं। इन किसानों को अधिग्रहित भूमि के एवज में आबादी भूखंड दिए जाएंगे। अन्य गांवों के किसानों को भी जल्द भूखंड मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो
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