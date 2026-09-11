Noida News: ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण से निपटने को 21 टीमें गठित

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए 21 टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगी। एक अक्तूबर से ग्रैप के नियम लागू होते हैं। महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह ने बताया कि इन टीमों में परियोजना, विद्युत अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य, जल, सीवर और उद्यान जैसे विभागों के वरिष्ठ प्रबंधक और प्रबंधक शामिल हैं। ब्यूरो