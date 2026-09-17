Noida News: 19वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल शुरू
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:05 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:05 PM IST
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नोएडा। फिल्म सिटी में बृहस्पतिवार से 19 वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में सिनेमा, मीडिया, कला, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े देश-विदेश के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समारोह का प्रमुख विषय फिल्म उद्योग के आगे विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है रहा। इस अवसर पर महात्मा गांधी फोरम का पोस्टर भी जारी किया गया। फेस्टिवल के अध्यक्ष डॉ संदीप मारवाह ने कहा कि ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल केवल फिल्मों के प्रदर्शन का मंच नहीं, बल्कि सीखने, अनुभव साझा करने और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्यूरो