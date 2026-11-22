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बिलासपुर (संवाद)। राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज में रविवार को चीती के निजी अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य एवं ओपीडी शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 170 मरीजों की जांच की गई। इनमें ब्लड प्रेशर, शुगर और सर्वाइकल के मरीजों की संख्या अधिक रही। इस दौरान चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉ. एसके कृष्णा राव और डॉ. तौफीक अहमद ने सेवाएं दीं। शिविर के आयोजन में बंटी सिंह और राहिल सैफी का विशेष सहयोग रहा।