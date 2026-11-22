Noida News: स्वास्थ्य शिविर में 170 मरीजों की हुई जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Sun, 22 Nov 2026 09:37 PM IST
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बिलासपुर (संवाद)। राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज में रविवार को चीती के निजी अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य एवं ओपीडी शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 170 मरीजों की जांच की गई। इनमें ब्लड प्रेशर, शुगर और सर्वाइकल के मरीजों की संख्या अधिक रही। इस दौरान चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉ. एसके कृष्णा राव और डॉ. तौफीक अहमद ने सेवाएं दीं। शिविर के आयोजन में बंटी सिंह और राहिल सैफी का विशेष सहयोग रहा।
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