Noida News: समाधान दिवस में 170 शिकायतें, सात निपटीं
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:45 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:45 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। जिले की तीनों तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 170 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें सात का मौके पर निस्तारण कराया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बाकी शिकायतों का निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। तहसील दादरी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में 128 शिकायतें पहुंचीं। इनमें सात शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी ने भी लोगों की शिकायतें सुनीं। तहसील सदर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पांडेय ने लोगों की समस्याएं सुनीं। यहां चार शिकायतें प्राप्त हुईं। वहीं, जेवर तहसील में एसडीएम दुर्गेश सिंह ने शिकायतें सुनीं। यहां 38 शिकायतें प्राप्त हुईं, लेकिन किसी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। ब्यूरो
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