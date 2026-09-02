Noida News: स्वाइन फ्लू के 12, डेंगू और मलेरिया के 3-3 मरीज मिले
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:49 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:49 PM IST
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नोएडा। स्वाइन फ्लू के साथ ही डेंगू और मलेरिया के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को स्वाइन फ्लू के 12, डेंगू और मलेरिया के तीन-तीन मरीज मिले।अबतक 232 लोगों में स्वाइन फ्लू, 60 में डेंगू और 44 में मलेरिया की पुष्टि हो चुकी है। जहां डेंगू के मरीज मिले हैं वहां, स्वास्थ्य विभाग फॉगिंग करा रहा है। एंटी लार्वा का छिड़काव भी करा रहा है। सीएमओ डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी ने बताया कि जिले में स्वाइन फ्लू के साथ ही डेंगू और मलेरिया के मरीज लगातार मिल रहे हैं लेकिन अबतक किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं हुई है। बुधवार को नया बांस में एक और बिसरख दो मरीज डेंगू के मिले। ब्यूरो
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