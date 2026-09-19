Noida News: सड़क हादसे में घायल युवक के लिए वरदान बनी 108 एंबुलेंस

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-57 में हुए भीषण सड़क हादसे में 108 एंबुलेंस सेवा की त्वरित कार्रवाई और समय पर दिए गए प्राथमिक उपचार से 40 वर्षीय मनीष की जान बचाने में मदद मिली। हादसे में मनीष गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही 108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा बिना देरी के मौके पर पहुंच गई।जिला एंबुलेंस प्रभारी सत्यवीर सिंह राणा ने बताया कि मौके पर पहुंचते ही एंबुलेंस में तैनात इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ईएमटी) अरविंद कुमार ने उपचार शुरू किया। मरीज की स्थिति स्थिर करने के लिए प्री-हॉस्पिटल केयर दी गई। ईएमटी ने चिकित्सक डॉ. प्रेमचंद से ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श लेकर मरीज को आवश्यक दवाएं दीं।हादसे में हुए रक्तस्राव को रोकने के लिए ब्लड-कंट्रोल बैंडेज और ड्रेसिंग की गई। वहीं, फ्रैक्चर की आशंका को देखते हुए एयर स्प्लिंट लगाया गया। दर्द और एसिडिटी से राहत के लिए आवश्यक इंजेक्शन और दवाएं भी दी गईं। इसके अलावा मरीज के ब्लड प्रेशर और शरीर के तापमान की नियमित निगरानी की गई।जिला अस्पताल में कराया भर्तीः प्राथमिक उपचार के बाद मनीष को सुरक्षित जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया गया। यहां आपातकालीन सेवाओं के तहत उनका इलाज जारी है। अधिकारियों के अनुसार, समय पर मिले प्राथमिक उपचार और त्वरित चिकित्सा सहायता के बाद मरीज की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।