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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। कमिश्नरेट ट्रैफिक पुलिस ने जनवरी से अक्तूबर के बीच यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसमें सबसे अधिक 10 लाख 62 हजार चालान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने या पीछे बैठने वालों के किए गए हैं। इसके बाद तेज रफ्तार (ओवरस्पीडिंग) पर 2,39,562 और प्रदूषण मानक पूरे न करने वाले 99,390 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया।डीसीपी ट्रैफिक सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि सड़क हादसों में मौतें रोकने के लिए प्रमुख चौराहों व एक्सप्रेस-वे पर टीमों के साथ आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) से निगरानी बढ़ाई गई है। चालकों को प्रेरित करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।* रेड लाइट जंप : 55,046* बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग : 44,694*दोपहिया पर तीन सवारी : 30,476* बिना वैध लाइसेंस : 24,267* नशे में ड्राइविंग : 6,951* शांत क्षेत्रों में हॉर्न/ध्वनि प्रदूषण : 2,085