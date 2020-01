गृह मंत्रालय ने निर्भया के दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी, खारिज करने की सिफारिश

निर्भया के दोषी मुकेश की दया याचिका गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को भेज दी है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से इस याचिका को खारिज कर मौत की सजा बरकरार रखने की सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को देर रात सिफारिश भेजी है।

Ministry of Home Affairs sources: MHA had sent the mercy petition of 2012 Delhi gang-rape case convict Mukesh to Rashtrapati Bhavan, last night pic.twitter.com/Fevy7tcWY3