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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   New Executive Committee of JITO Faridabad Chapter Formed; Neeraj Kumar Jain Appointed President

Delhi NCR News: जीतो फरीदाबाद चैप्टर की नई कार्यकारिणी गठित, नीरज कुमार जैन बने अध्यक्ष

Mon, 05 Oct 2026 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:13 AM IST
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बल्लभगढ़। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जीतो) फरीदाबाद चैप्टर फाउंडेशन की वार्षिक आमसभा और बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026-28 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें नीरज कुमार जैन को अध्यक्ष, सीए शांति लाल जैन को मुख्य सचिव और संजीव जैन को कोषाध्यक्ष चुना गया।
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नई कार्यकारिणी में आनंद कुमार जैन को उपाध्यक्ष तथा कुसुम जैन और विजय कुमार नाहटा को निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा महिला शाखा की नई टीम का भी गठन किया गया। इसमें अधिवक्ता अंजू जैन को अध्यक्ष, नूपुर जैन को मुख्य सचिव और रुचिका जैन को कोषाध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष प्रवीण रांका ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नई टीम संगठन को और मजबूत करने के साथ समाज में एकता, ज्ञान, संपर्क और सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य करेगी। संवाद
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