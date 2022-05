{"_id":"6282b7d65f54367f7b1701c1","slug":"neet-ug-2022-now-fill-online-application-form-and-fees-by-22-may","type":"story","status":"publish","title_hn":"NEET UG 2022: अब मई तक भरें ऑनलाइन आवेदन पत्र और फीस, 22 मई रात 9 बजे तक रहेगी सुविधा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 17 May 2022 05:28 AM IST