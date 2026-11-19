बदरीनाथ धाम के मुख्य द्वार की झलक देता प्रवेश द्वार, दीवारों पर पारंपरिक ऐपण कला की आकृतियां और स्टॉलों पर सजे पहाड़ी व्यंजन व हस्तशिल्प...। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड का पवेलियन देवभूमि की संस्कृति, परंपरा और हुनर का आकर्षक परिचय करा रहा है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पवेलियन में पहाड़ की पहचान केवल सजावट में ही नहीं, बल्कि खानपान, पहनावे और पारंपरिक कलाओं में भी दिखाई दे रही है।भारत मंडपम के हॉल नंबर-3 के प्रथम तल पर बने इस पवेलियन को पहाड़ी वास्तुकला और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप सजाया गया है।मुख्य द्वार बदरीनाथ धाम की याद दिलाता है। भीतर प्रवेश करते ही ऐपण कला की पारंपरिक आकृतियां लोगों का ध्यान खींचती हैं। यहां 40 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की खासियतों को प्रदर्शित किया गया है।पवेलियन में खानपान के स्टॉल उत्तराखंड के पारंपरिक स्वाद से रूबरू करा रहे हैं। खासकर अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई लोगों को आकर्षित कर रही है। अपने चॉकलेटी रंग और चीनी के छोटे-छोटे दानों के कारण यह अलग ही दिखती है।