दिल्ली में भारी बारिश से जलभराव: एनडीएमसी चेयरमैन ने मांगी माफी, बोले- मजबूत करेंगे सिस्टम

एनडीएमसी चेयरमैन मनोज द्विवेदी ने 25 अगस्त को मध्य दिल्ली के कुछ इलाकों में जलभराव की घटनाओं से प्रभावित सभी नागरिकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस बार जलभराव की समस्या को दूर करने में सामान्य से अधिक समय लगा, जबकि सामान्यतः ऐसी स्थिति 15-20 मिनट में ठीक हो जाती है।

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मनोज द्विवेदी ने कहा, 'मैं एनडीएमसी इलाके के उन सभी लोगों से दिल से माफी मांगता हूं, जिन्हें 25 अगस्त 2026 को जल-जमाव की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। आम तौर पर हम 15-20 मिनट में जल-जमाव को हटा देते हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद कम से कम 3-4 इलाकों में पानी निकालने में घंटों लग गए। 2 घंटे से भी कम समय में 72 एमएम से ज्यादा बारिश हुई और यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। लेकिन यह कोई बहाना नहीं हो सकता और भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा।'