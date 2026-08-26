फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   NDMC chairman apologises publicly over water-logging issues in central Delhi area

दिल्ली में भारी बारिश से जलभराव: एनडीएमसी चेयरमैन ने मांगी माफी, बोले- मजबूत करेंगे सिस्टम

Wed, 26 Aug 2026 12:00 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 26 Aug 2026 12:00 PM IST
सार

एनडीएमसी चेयरमैन मनोज द्विवेदी ने कहा कि मैं एनडीएमसी इलाके के उन सभी लोगों से दिल से माफी मांगता हूं, जिन्हें 25 अगस्त 2026 को जल-जमाव की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा।

विज्ञापन
NDMC chairman apologises publicly over water-logging issues in central Delhi area
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : PTI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एनडीएमसी चेयरमैन मनोज द्विवेदी ने 25 अगस्त को मध्य दिल्ली के कुछ इलाकों में जलभराव की घटनाओं से प्रभावित सभी नागरिकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस बार जलभराव की समस्या को दूर करने में सामान्य से अधिक समय लगा, जबकि सामान्यतः ऐसी स्थिति 15-20 मिनट में ठीक हो जाती है।

विज्ञापन


मनोज द्विवेदी ने कहा, 'मैं एनडीएमसी इलाके के उन सभी लोगों से दिल से माफी मांगता हूं, जिन्हें 25 अगस्त 2026 को जल-जमाव की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। आम तौर पर हम 15-20 मिनट में जल-जमाव को हटा देते हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद कम से कम 3-4 इलाकों में पानी निकालने में घंटों लग गए। 2 घंटे से भी कम समय में 72 एमएम से ज्यादा बारिश हुई और यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। लेकिन यह कोई बहाना नहीं हो सकता और भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा।'

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed