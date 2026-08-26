Delhi NCR News: रक्षाबंधन से पहले दिल्ली की लक्ष्मी को मिला तोहफा, एक को खाते में आएंगे 2500

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

9.22 लाख महिलाओं ने भरा फार्म, लाभार्थियों को कैश नहीं बल्कि डीबीटी से मिलेगी सहायतापांइट्स : तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचीं 2500 महिलाएं2500 रुपये की राशि एक सितंबर से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में आएगीदिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत करीब 9.22 लाख महिलाओं ने आवेदन किया