Delhi NCR News: भाजपा कार्यालय में सांसद ने सुनीं शिकायतें
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 08:55 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 08:55 PM IST
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नई दिल्ली। भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में शनिवार को हुई जनसुनवाई में लोग सड़क, जलापूर्ति, सीवर, सफाई, बिजली, यातायात और अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें लेकर पहुंचे। चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने शिकायतें सुनीं और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। सांसद ने संबंधित विभागों से समन्वय कर तत्काल कार्रवाई कराने की बात कही। व्यापारियों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। ब्यूरो
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