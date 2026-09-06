फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Luv Kush Ramlila: Rajpremi as Ravana, Paintal as Narad

लव कुश रामलीला: राजप्रेमी रावण, पेंटल नारद

Sun, 06 Sep 2026 06:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:39 PM IST
विज्ञापन
मंचन 11 से 21 अक्तूबर तक होगा
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। लालकिला मैदान में होने वाली लव कुश रामलीला में इस बार फिल्म अभिनेता राजप्रेमी रावण का किरदार निभाएंगे। अभिनेता पेंटल कंवरजीत सिंह नारद मुनि और गायक शंकर साहनी केवट की भूमिका में नजर आएंगे। रामलीला का मंचन 11 से 21 अक्तूबर तक होगा, जिसमें 20 अक्तूबर को रावण दहन किया जाएगा।
लव कुश रामलीला कमेटी ने रविवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि रामलीला के लिए मदुरै के मीनाक्षी मंदिर की प्रतिकृति पर आधारित चार मंजिला मंच तैयार किया जा रहा है। इसकी लंबाई 140 फुट, चौड़ाई 60 फुट और ऊंचाई 45 फुट होगी।
विज्ञापन

मंच पर 31 फुट ऊंचा कैलाश पर्वत और जंगल का सेट भी बनेगा। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास दृश्यों में विजुअल इफेक्ट का प्रयोग होगा। नाव से नदी पार कराने के दौरान मंच पर पानी का आभास पैदा किया जाएगा। युद्ध के दृश्यों में 70 फुट की ऊंचाई पर भूत-प्रेत और राक्षसों के दृश्य दिखाए जाएंगे। कमेटी महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि 20 अक्तूबर को दशहरा पर रावण दहन होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

अर्जुन कुमार के अनुसार, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लालकिला मैदान में एक हेल्थ मेला आयोजित होगा। इसमें दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, ट्राईसाइकिल और कान की मशीन दी जाएगी। आंखों की जांच और चश्मों का वितरण भी होगा। मरीजों का चयन ऑपरेशन के लिए किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed