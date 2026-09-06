Delhi NCR News: धार्मिक आयोजनों
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:23 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:23 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। गोगा नवमी पर जय मांई सेवा ट्रस्ट ने भव्य भंडारे व सम्मान समारोह का आयोजन किया। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर गोगा जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान अखिल भारतीय जय मांई की सेवा ट्रस्ट के संस्थापक ओमपाल गुरुजी ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद पर मुकेश टांक की नियुक्ति की। ओमपाल गुरुजी ने कहा कि ट्रस्ट समाज सेवा, धार्मिक आयोजन व जनकल्याण के कार्य करता रहेगा। अतिथियों का पटका पहनाकर सम्मान किया गया। संवाद
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