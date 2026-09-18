Delhi NCR News: एमसीडी ने 41 अवैध निर्माण तोड़े, 10 संपत्तियां की सील
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:12 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:12 PM IST
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सभी 12 जोनों में हुई कार्रवाई, सात और निर्माण तोड़ने के आदेश जारी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अनधिकृत निर्माण और भवन मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमसीडी ने शुक्रवार को 41 अवैध निर्माण तोड़े और 10 संपत्तियों को सील किया। इसके अलावा सात निर्माण तोड़ने के आदेश जारी किए गए। जनसुरक्षा और भवन नियमों का अनुपालन कराने के लिए सभी 12 जोनों में कार्रवाई की गई।
एमसीडी ने इससे पहले 39 संपत्तियों के अवैध निर्माण तोड़े थे और छह संपत्तियों को सील किया था। शुक्रवार को दक्षिण-पश्चिम जोन के वसंत कुंज नॉर्थ, पश्चिमी जोन के मायापुरी डीडीए मार्केट, माया एन्क्लेव, उत्तम नगर और तिलक नगर में कार्रवाई की गई। मध्य जोन के देव नगर और करोल बाग, पूर्वी जोन के शकरपुर, शिवपुरी एक्सटेंशन और गणेश नगर-2 तथा उत्तर-पूर्वी जोन के मुस्तफाबाद और सभापुर समेत अन्य क्षेत्रों में भी अवैध निर्माण तोड़े गए।
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नई दिल्ली। अनधिकृत निर्माण और भवन मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमसीडी ने शुक्रवार को 41 अवैध निर्माण तोड़े और 10 संपत्तियों को सील किया। इसके अलावा सात निर्माण तोड़ने के आदेश जारी किए गए। जनसुरक्षा और भवन नियमों का अनुपालन कराने के लिए सभी 12 जोनों में कार्रवाई की गई।
एमसीडी ने इससे पहले 39 संपत्तियों के अवैध निर्माण तोड़े थे और छह संपत्तियों को सील किया था। शुक्रवार को दक्षिण-पश्चिम जोन के वसंत कुंज नॉर्थ, पश्चिमी जोन के मायापुरी डीडीए मार्केट, माया एन्क्लेव, उत्तम नगर और तिलक नगर में कार्रवाई की गई। मध्य जोन के देव नगर और करोल बाग, पूर्वी जोन के शकरपुर, शिवपुरी एक्सटेंशन और गणेश नगर-2 तथा उत्तर-पूर्वी जोन के मुस्तफाबाद और सभापुर समेत अन्य क्षेत्रों में भी अवैध निर्माण तोड़े गए।
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