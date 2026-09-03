होटल में बुलाकर पत्नी का कत्ल: छह महीने पहले हुई थी शादी, महिला के पेट और छाती में घोंपा चाकू, खुद भी खाया जहर

लाहौरी गेट थाना क्षेत्र में स्थित प्रिंस होटल के कमरे में पति ने पत्नी की चाकू से हत्या कर खुद भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पति की पहचान राजस्थान के फोलदीपुर निवासी प्रकाश सिंह (27) और मृतक पत्नी की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी शिवानी (26) के रूप में हुई है। प्रकाश को पुलिस ने एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। पुलिस दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर कॉल, चैट और मैसेज की जांच कर हत्या की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है।

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