Delhi NCR News: राजकीय स्कूल में बैडमिंटन एवं बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण शुरू

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हथीन। राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकंडरी स्कूल हथीन में बैडमिंटन एवं बास्केटबॉल ग्राउंड का पक्का निर्माण शुरू हो गया है। प्रधानाचार्य कंवर भान यादव ने बताया कि दोनों ग्राउंड के निर्माण से स्कूली छात्रों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि विधायक की संस्तुति पर स्कूल में आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण भी शुरू हो गया है। लाइब्रेरी निर्माण पर 38 लाख 80 हजार रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। निर्माण कार्यों का निरीक्षण नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुमित राजपूत ने भी किया।