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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Serious allegations against BDPO; access road remains unopened even after a year.

Delhi NCR News: बीडीपीओ पर गंभीर आरोप, एक साल बाद भी नहीं खुला रास्ता

Thu, 03 Sep 2026 11:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:00 PM IST
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नगीना में आम रास्ते और तालाब पर कब्जे का मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
नगीना। खंड नगीना के गांव नगीना स्थित वार्ड नंबर 15 (चैनपुरी मोहल्ला) में आम रास्ते और तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला गरमाता जा रहा है। मुख्यमंत्री खिड़की पर शिकायत और अधिकारियों के आदेश के बावजूद धरातल पर अब तक रास्ता बहाल नहीं कराया जा सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 16.50 फीट चौड़े आम रास्ते पर कुछ दबंगों ने पक्के मकान बनाकर कब्जा कर लिया है, जिससे लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है।

एक साल बाद भी कार्रवाई नहीं : ग्रामीण इरफान और नफीस अहमद (पुत्र रजाक) का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में लगभग एक वर्ष पूर्व पहली शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद इस वर्ष जून माह में पुनः मुख्यमंत्री खिड़की के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित पत्र सौंपा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी रास्ते से अवैध निर्माण हटाने के आदेश जारी हुए थे और बीडीपीओ ने मौका मुआयना भी किया था, लेकिन इसके बावजूद रास्ता नहीं खुलवाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत के कारण अतिक्रमण हटाने के बजाय अब पास के तालाब की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया है।
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मौके पर जांच के लिए पहुंचे प्रतिनिधि : ताजा घटनाक्रम के तहत गांव के सरपंच नसीम अहमद और यूनुस नंबरदार की मौजूदगी में प्रशासनिक स्तर पर धरातल जांच की गई। शिकायतकर्ताओं को उम्मीद है कि अब लंबे समय से पेंडिंग पड़े इस मामले में उचित पैमाइश कराकर कब्जा हटाया जाएगा।
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बीडीपीओ का पक्ष : दूसरी ओर, बीडीपीओ विशाल आजाद का कहना है कि यह पूरा मामला प्रशासन के संज्ञान में है। अधिकारियों द्वारा मौके पर स्थिति का आकलन कर नियमों के तहत उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासन की ओर से नियमानुसार हर संभव मदद और प्रयास किए जा रहे हैं ताकि समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके।

फोटो: नगीना के विवादित रास्ते जो धीरे-धीरे सिकुड़ते जा रहे।
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