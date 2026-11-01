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दिल्ली क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा: 20 रुपये के नकली सिक्कों के साथ चार गिरफ्तार, एक लाख के जाली सिक्के बरामद

Sun, 01 Nov 2026 04:40 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 01 Nov 2026 04:40 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 20 रुपये के नकली भारतीय सिक्के बनाने और उनकी सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में लगभग एक लाख रुपये मूल्य के नकली सिक्के बरामद किए गए हैं।

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Major revelation by Delhi Crime Branch Four arrested with counterfeit 20-rupee coins fake coins worth one lakh
Delhi police - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 20 रुपये के नकली भारतीय सिक्के बनाने और उनकी सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में लगभग एक लाख रुपये मूल्य के नकली सिक्के बरामद किए गए हैं। गिरोह के मुख्य सदस्यों, जिनमें सप्लाई करने वाले और सरगना शामिल हैं, को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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गुप्त सूचना और लगातार तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस टीम ने दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन के पास एक टोयोटा इटियोस कार रोकी। इस गाड़ी से लगभग एक लाख रुपये की फेस वैल्यू वाले 20 रुपये के नकली सिक्के बरामद हुए। गाड़ी चला रहे आरोपी पारस जैन को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पारस जैन इन नकली सिक्कों को आगे बेचने के लिए ले जा रहा था।
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नेटवर्क का खुलासा
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नकली सिक्कों की सप्लाई चेन ज़ीरकपुर के उपकार लूथरा उर्फ अभय प्रताप सिंह तक जाती है। उपकार लूथरा सिक्कों के निर्माण में भी शामिल था। पूछताछ में पारस जैन ने बताया कि उसने ये नकली सिक्के उपकार लूथरा से लगभग 70,000 रुपये की रियायती दर पर प्राप्त किए थे। गहन जांच के बाद, तीन मुख्य आरोपियों-उपकार लूथरा उर्फ अभय प्रताप सिंह, अनुराग पाल उर्फ लंकेश और जनार्दन कुमार चौरसिया उर्फ संतोष को गिरफ्तार किया गया।
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आरोपियों की गिरफ्तारी और पेशी
पारस जैन की गिरफ्तारी के बाद उपकार लूथरा अपने साथियों के साथ नकली सिक्के बनाने की यूनिट को सोनीपत (हरियाणा) से सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) ले जा रहा था। इसी दौरान, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) की एसओजी टीम ने उपकार लूथरा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रोडक्शन वारंट के आधार पर, पांच आरोपियों - उपकार लूथरा उर्फ अभय प्रताप सिंह, अनुराग पाल उर्फ लंकेश, जनार्दन कुमार चौरसिया उर्फ संतोष, कुलदीप और हिमांशु उर्फ गुल्लू को सहारनपुर जेल से लाकर तीस हजारी कोर्ट (दिल्ली) में पेश किया गया। शुरुआती जांच में उपकार लूथरा, अनुराग पाल और जनार्दन कुमार चौरसिया की संलिप्तता की पुष्टि होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।



 
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