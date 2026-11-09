Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   576 patients arrived at six hospitals in Delhi for treatment with burn injuries

दिवाली: किसी का चेहरा झुलसा तो किसी की आंख में घुसे पटाखों के टुकड़े, 576 मरीज पहुंचे अस्पताल

Mon, 09 Nov 2026 11:31 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 09 Nov 2026 11:31 PM IST
सार

18 से 60 वर्ष वाले 22 मरीजों में हाथ जलने की चोट ज्यादा थी। पिछले साल की तुलना में पोटाश से जलने के मामले कम देखने को मिले। इस बार दो मरीज पोटाश से जलने वाले है।

विज्ञापन
576 patients arrived at six hospitals in Delhi for treatment with burn injuries
दिवाली

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिवाली की खुशी के बीच दिल्ली के छह अस्पतालों में 576 मरीज झुलसी हालत में उपचार के लिए पहुंचे। इनमें हाथ व चेहरा जलने से लेकर आंख में पटाखों के हिस्से जाने से घायल लोग भी शामिल थे। कुछ अस्पतालों में पिछले साल की तुलना में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। सर्वाधिक 177 घायल एम्स के अलग-अलग केंद्रों में लाए गए।

विज्ञापन


एम्स दिल्ली के प्लास्टिक, रिकंस्ट्रक्टिव और बर्न्स सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. मनीष सिंघल ने बताया कि दिवाली से जुड़े 42 मामले आए। इसमें गंभीर रूप से जले 11 मरीजों को भर्ती किया गया, जबकि 31 मरीज मामूली रूप से जले थे। ज्यादातर चोटें अनार और उससे संबंधित चीजों की वजह से लगी थीं। बच्चों से जुड़े हादसे काफी संख्या में सामने आए। 10 साल से कम उम्र के 6 और 10 से 18 साल की उम्र के 12 लोग इनमें शामिल रहे। इनमें से एक बच्चा 45 फीसदी जल गया है।
विज्ञापन


पोटाश के मामले कम
18 से 60 वर्ष वाले 22 मरीजों में हाथ जलने की चोट ज्यादा थी। पिछले साल की तुलना में पोटाश से जलने के मामले कम देखने को मिले। इस बार दो मरीज पोटाश से जलने वाले है। इसमें एक मरीज की उम्र 13 वर्ष है। बता दें कि यह सभी आंकड़े नौ नवंबर सुबह 11 बजे तक के है। एम्स ट्रॉमा सेंटर में पटाखों से चोटिल होने के 25 मरीज लाए गए। इसमें एक मरीज को रेड जोन में था। जिसका बाद में ऑपरेशन करना पड़ा और बाकी 24 मरीजों को येलो जोन की श्रेणी में रखा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


आंख की चोट के 110 मरीज पहुंचे
इसके अलावा एम्स के डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र की इमरजेंसी में आठ और नौ नवंबर को इमरजेंसी में करीब 110 मरीज पहुंचे। इसमें ज्यादातर मरीजों को पटाखों से आंखों में चोट आई थी। हालांकि इसमें 72 मरीजों को दृष्टि संबंधी कोई खतरा नहीं था। वहीं 18 मरीज ऐसे थे जिनके कॉर्निया में छेद या घाव था। इन मरीजों का इमरजेंसी में ऑपरेशन थियेटर में सर्जिकल ऑपरेशन किया गया। जबकि 20 से ज्यादा मरीजों की सर्जरी प्रस्तावित की गई। इसमें ज्यादातर बच्चे और युवा थे।

सफदरजंग अस्पताल में पहुंचे 35 बच्चे
सफदरजंग अस्पताल में सात और आठ नवंबर को रिकॉर्ड 135 मामले सामने आए। इसमें 129 पटाखा और छह दीये से जलने के थे। पटाखों से झुलसने वालों में 35 बच्चे भी शामिल हैं। इन सभी बच्चों का ओपीडी में उपचार किया गया। जबकि एक बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसके अलावा दिवाली से संबंधित झुलसने की घटनाओं के सात मरीज अस्पताल में भर्ती हैं।


85 वर्षीय बुजुर्ग दीये से जलीं
डॉ. राम मनोहर लोहिया(आरएमएल) अस्पताल के बर्न, प्लास्टिक विभाग प्रमुख डॉ. समीक भट्टाचार्य ने बताया कि दिवाली के त्योहार को लेकर पटाखे से लेकर दीये सहित दूसरी वजहों को लेकर 41 मरीजों को उपचार के लिए लाया गया। इसमें आठ मरीज भर्ती हैं। एक 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला भी शामिल हैं जो दीये से जल गई थीं। 18 मामले पटाखों से जलने को लेकर है। इसके अलावा एक वर्ष का बच्चा भी शामिल है जो गर्म पेय पदार्थ से जल गया। वहीं दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में 50 से ज्यादा, लोकनायक अस्पताल में 40 और महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में 132 मामले पटाखों से जलने के सामने आ।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed