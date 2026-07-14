Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   People in Mayur Vihar and Mandawali will get relief from contaminated water

दिल्ली: मयूर विहार और मंडवली में दूषित पानी से मिलेगी राहत, जल बोर्ड ने पाइपलाइन बदलने का काम शुरू किया

Tue, 10 Nov 2026 12:00 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 10 Nov 2026 12:00 AM IST
सार

जल बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 200 और 202 में गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें मिल रही थीं। पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से नाले और सीवर का पानी पेयजल में मिल रहा था। समस्या दूर करने के लिए नई डक्टाइल आयरन पाइपलाइन बिछाई जाएगी।

विज्ञापन
People in Mayur Vihar and Mandawali will get relief from contaminated water
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मयूर विहार फेज-2 और लक्ष्मी नगर के मंडवली इलाके में दूषित और बदबूदार पानी की समस्या से परेशान हजारों निवासियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली जल बोर्ड ने दोनों क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त जलापूर्ति लाइनों को बदलने और पुराने घरेलू कनेक्शनों में सुधार के लिए दो परियोजनाओं पर काम शुरू किया है।

विज्ञापन


जल बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 200 और 202 में गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतें मिल रही थीं। पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से नाले और सीवर का पानी पेयजल में मिल रहा था। समस्या दूर करने के लिए नई डक्टाइल आयरन पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही 400 से अधिक घरेलू सर्विस कनेक्शनों को नई मुख्य लाइन से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना को पूरा करने के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की गई है।
विज्ञापन


मंडवली में दस दिन में मरम्मत का लक्ष्य : दूसरी ओर, लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के मंडवली स्थित गिरि मार्ग पर जंग लगी और रिसाव वाली जलापूर्ति पाइपलाइनों की मरम्मत भी कराई जाएगी। सड़क पर पानी भरने और पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए यह काम आपात आधार पर होगा। अधिकारियों ने इसे दस दिन के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मरम्मत के बाद क्षेत्र में पाइपलाइन से होने वाले रिसाव और सड़क पर जलभराव की समस्या कम होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन


खुदाई के दौरान सुरक्षा के इंतजाम : परियोजना के दौरान सड़क पर हादसे रोकने के लिए कार्यस्थल के आसपास 1.6 मीटर ऊंची जीआई शीट से बैरिकेडिंग की जाएगी। भूमिगत केबलों और अन्य उपयोगिताओं को नुकसान से बचाने के लिए खुदाई से पहले कॉल बिफोर यू डिग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे संबंधित एजेंसियों से भूमिगत सेवाओं की जानकारी लेकर सुरक्षित काम किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed