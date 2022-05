{"_id":"627b45a30da5dd0e203ddace","slug":"luxury-liquor-shops-will-open-in-delhi-home-delivery-of-liquor-may-start-soon","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में खुलेंगी शराब की आलीशान दुकानें: खरीदने से पहले स्वाद चखने के लिए बनेंगे टेस्टिंग रूम, जल्द शुरू हो सकती है होम डिलीवरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 11 May 2022 10:42 AM IST