Delhi NCR News: 3500 के लिए 21 किलो गांजा पहुंचाने आया नाबालिग पकड़ा

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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली।

गाजियाबाद से 3500 रुपये के लिए दिल्ली में गांजे की खेप पहुंचाने आए साढ़े 17 वर्षीय नाबालिग को उत्तर जिला पुलिस ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी से पकड़ लिया। उसके दो ट्रॉली बैग से 21.360 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस (मादक पदार्थ रोधी दस्ता) अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया है। उत्तर जिला पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि एसीपी शंकर बनर्जी के निर्देशन में एसआई मुकेश तोमर की टीम ने आठ अक्तूबर रात करीब 8:40 बजे गुप्त सूचना के आधार पर नाबालिग को रोका। उसके लाल और हरे रंग के ट्रॉली बैग की तलाशी लेने पर गांजे के तीन पैकेट मिले। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि गाजियाबाद में दो लोगों ने उसे बैग सौंपे थे। दिल्ली में गांजे की खेप पहुंचाने के बदले उसे 3500 रुपये देने का वादा किया गया था। पुलिस अब गांजा भेजने वाले दोनों लोगों की पहचान करने और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।