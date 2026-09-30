Delhi NCR News: कालकाजी मामले में एसएचओ को 15 दिन का समय, डीसीपीसीआर ने मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

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नई दिल्ली।

कालकाजी से जुड़े बाल अधिकार के मामले में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने संबंधित पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी किया है। डीसीपीसीआर सदस्य स्वाति गुप्ता ने बताया कि मामले में एसएचओ को नोटिस के माध्यम से 15 दिन का समय दिया है। इस अवधि में मामले की जांच और कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने बताया कि मामले में बाल कल्याण समिति भी आगे की प्रक्रिया में शामिल होगी। समिति की ओर से बच्चों से जुड़े पहलुओं को देखा जाएगा। आयोग की ओर से मामले की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। वहीं, बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए अभिभावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। बच्चों की जरूरतों, सुरक्षा और अधिकारों को लेकर परिवारों को जागरूक रहना जरूरी है। आयोग की ओर से बच्चों से जुड़े मामलों में परिवारों को भी उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस से रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आयोग की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी।