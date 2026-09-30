Delhi NCR News: जांच में मिला फर्जी लाइसेंस, अब चालक और वाहन मालिक देंगे 2 लाख मुआवजा

साकेत स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में घायल एनडीएमसी कर्मचारी को 2,04,685 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि हादसे के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जांच में उसका लाइसेंस फर्जी मिला। इसके कारण अदालत ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। अदालत ने चालक और वाहन मालिक को मिलकर मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजा राशि पर 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा। पीठासीन अधिकारी अदिति गर्ग ने यह फैसला सुनाया।