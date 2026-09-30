Delhi NCR News: कैब से यात्री का सामान चोरी, चालक और ज्वेलर गिरफ्तार

-आरोपी कैब चालक महिला का बैग लेकर हो गया था फरार, आरोपी ने ज्वेलर को बेच दी थी महिला की अंगूठियांशकरपुर पुलिस ने कैब में यात्री का सामान चुराने के मामले को सुलझाते हुए कैब चालक और चोरी का सोना खरीदने वाले एक ज्वेलर को पकड़ा है। पहचान अमित शर्मा (38) और अजय कपूर (47) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का मोबाइल, दो सोने की अंगूठियां, 10,500 रुपये कैश, एक ग्रे रंग का लेडीज हैंडबैग और वारदात में इस्तेमाल की गई सफेद कैब बरामद की है। अमित ने चोरी की दोनों अंगूठियां कृष्णा नगर के एक ज्वेलर अजय कपूर को 95 हजार रुपये में बेच दी थीं। इसके बाद ज्वेलर अजय कपूर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 22 सितंबर को शकरपुर थाने में नीतू अरोड़ा की शिकायत पर ई-एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने क्रॉस रिवर मॉल से प्रीत विहार के वी-3-एस मॉल जाने के लिए कैब बुक की थी। शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच वह निर्माण विहार लाल बत्ती के पास कुछ सामान खरीदने के लिए कैब से बाहर निकलीं। इस दौरान उनका हैंडबैग कैब में ही रह गया था।