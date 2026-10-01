Delhi NCR News: अंतरराज्यीय वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश, छह गिरफ्तार

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नई दिल्ली।

वजीराबाद थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह को 28 वर्षीय साजिद चला रहा था। आरोपी के खिलाफ पहले से छह मामले दर्ज हैं। पुलिस ने चार दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। उत्तर जिला पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि वजीराबाद इलाके से एक स्कूटी चोरी होने की शिकायत मिली थी। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान जगतपुर फ्लाईओवर के पास दो संदिग्धों को पकड़ा। पहचान साजिद और अजीजुर रहमान के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान टीम को मौजपुर स्थित एक गोदाम का पता चला, जहां से चोरी किए गए वाहनों के कई पार्ट्स और उन्हें खोलने के औजार बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि चोरी किए गए वाहनों के पार्ट्स पप्पू एयर कुरियर, कश्मीरी गेट के जरिए मैसूर भेजे जाते थे। पुलिस ने कूरियर कंपनी के मैनेजर पप्पू कुमार सिंह, शमीम उर्फ सोनी, नासिर और जावेद को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी दिल्ली से दोपहिया वाहन चोरी कर उन्हें मौजपुर स्थित एक गोदाम में ले जाते थे। वहां वाहनों को खोलकर उनके पार्ट्स अलग किए जाते थे। इसके बाद इन पार्ट्स को कूरियर के जरिए दूसरे राज्यों, खासकर मैसूर भेजा जाता था। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है।