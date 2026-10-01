Delhi NCR News: महिला सुरक्षा को लेकर डीयू छात्राओं का मार्च
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:53 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:53 PM IST
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-राजधानी कॉलेज से शिवाजी कॉलेज तक निकाला मार्च, सुरक्षित माहौल और न्याय की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म की घटना के बाद डीयू के विभिन्न कॉलेजों में सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन जारी हैं। बृहस्पतिवार को राजधानी कॉलेज के पास छात्राओं ने महिला सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर मार्च निकाला। यह मार्च राजधानी कॉलेज से शिवाजी कॉलेज तक आयोजित हुआ। छात्राओं ने शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। उन्होंने कैंपस और हॉस्टल के आसपास पर्याप्त रोशनी, निगरानी और सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था करने की बात कही। इससे पहले नॉर्थ कैंपस में भी छात्रों ने मार्च निकालकर सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की मांग की थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म की घटना के बाद डीयू के विभिन्न कॉलेजों में सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन जारी हैं। बृहस्पतिवार को राजधानी कॉलेज के पास छात्राओं ने महिला सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर मार्च निकाला। यह मार्च राजधानी कॉलेज से शिवाजी कॉलेज तक आयोजित हुआ। छात्राओं ने शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। उन्होंने कैंपस और हॉस्टल के आसपास पर्याप्त रोशनी, निगरानी और सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था करने की बात कही। इससे पहले नॉर्थ कैंपस में भी छात्रों ने मार्च निकालकर सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की मांग की थी।