Delhi NCR News: गांधी दर्शन में प्रतिमाओं और गांधी वाटिका की सफाई

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नई दिल्ली। गांधी जयंती से पहले राजघाट स्थित गांधी दर्शन में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल के नेतृत्व में गांधी वॉलंटियर्स ने परिसर की सफाई की और महात्मा गांधी की प्रतिमाओं की धुलाई की। गांधी वाटिका में भी साफ-सफाई की गई। गोयल ने कहा कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ स्वच्छता को भी महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने बताया कि अभियान दिवाली तक जारी रहेगा। गोयल ने प्रधानमंत्री से सरकारी कार्यालयों में भी दिवाली पर स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की। ब्यूरो

-गांधी जयंती से पहले चला स्वच्छता अभियान, दिवाली तक जारी रहेगा अभियान