Delhi NCR News: श्यामलाल कॉलेज एफओबी पर लगेंगी दो लिफ्ट

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अमर उजाला ब्यूरो

पूर्वी दिल्ली। जीटी रोड स्थित श्यामलाल कॉलेज के पास फुटओवर ब्रिज पर जल्द दो नई लिफ्ट लगाई जाएंगी। लोक निर्माण विभाग ने परियोजना की प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रिया पूरी कर निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। इससे कॉलेज के छात्र-छात्राओं, स्थानीय लोगों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को सड़क पार करने में सहूलियत मिलेगी। व्यस्त जीटी रोड पर वर्तमान एफओबी की सीढ़ियां चढ़ने में बुजुर्गों और दिव्यांगों को परेशानी होती है। लिफ्ट लगने से सुरक्षित आवाजाही आसान होगी। लिफ्टों में ब्रेल बटन, वॉयस अनाउंसमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। विभाग ने काम चार महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। निर्माण के दौरान यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।