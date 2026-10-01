फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Vacant posts in all 38 government hospitals of the capital are unacceptable; the government must fill them soon: High Court.

राजधानी के सभी 38 सरकारी अस्पतालों रिक्त पद स्वीकार्य नहीं, जल्द भरे सरकार : हाईकोर्ट

Thu, 01 Oct 2026 08:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:54 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के 38 सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की गंभीर कमी पर चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह अनुबंध के आधार पर की जा रही भर्तियों के बजाय केंद्रीकृत और समयबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया अपनाए। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने यह आदेश दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने पाया कि अस्पतालों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई एक समान मानव संसाधन नीति नहीं है, जिसके कारण पदों को भरने में भारी कठिनाई आ रही है ।

पीठ ने कहा, अनुबंधित रोजगार सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। अदालत ने चेतावनी दी कि अस्थायी कर्मचारियों पर निर्भरता से कर्मचारियों का पलायन बढ़ सकता है और मौजूदा कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर भी बाधित हो सकते हैं । अदालत ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के शीर्ष से निचले स्तर तक खाली पदों को स्थायी, स्पष्ट और निरंतरता सुनिश्चित करने वाले तरीके से भरा जाना चाहिए । इसके अलावा, अदालत ने सभी 38 अस्पतालों में प्रत्येक स्तर पर स्वीकृत पदों, भरे गए पदों और रिक्तियों का एक व्यापक चार्ट तैयार करने और भर्ती के लिए एक सख्त समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें