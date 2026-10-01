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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Central Range clears encroachments from the roadway and pedestrian path on Chelmsford Road.

Delhi NCR News: सेंट्रल रेंज ने चेम्सफोर्ड रोड से हटाया सड़क-पैदल मार्ग का कब्जा

Thu, 01 Oct 2026 08:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:53 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (सेंट्रल रेंज) ने स्थानीय पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के साथ मिलकर 30 सितंबर को पहाड़गंज ट्रैफिक सर्कल के तहत चेम्सफोर्ड रोड पर अतिक्रमण और गलत तरीके से पार्क वाहनों के खिलाफ एक विशेष संयुक्त अभियान चलाया। अभियान का मकसद सार्वजनिक सड़क की जगह को वापस पाना, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ खाली रखना और ट्रैफिक की आवाजाही को सुचारू और सुरक्षित बनाना था। सेंट्रल रंज के पुलिस उपायुक्त के रमेश ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय पुलिस और एमसीडी कर्मियों की संयुक्त तैनाती और क्रेन, नगर निगम के कर्मचारियों व ट्रकों की मदद से, इस रास्ते पर मौजूद रुकावटों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। अभियान में 107 चालान और 10 रेहड़ियां जब्त की गईं। फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण करने वाली 51 वस्तुओं/सामान को हटाया और एमसीडी द्वारा जब्त किया गया। इस कार्रवाई से चेम्सफोर्ड रोड पर पैदल चलने वालों के लिए जगह बहाल करने, आवाजाही आसान बनाने और ट्रैफिक की स्थिति सुधारने में मदद मिली। सड़कें और फुटपाथ सुरक्षित और व्यवस्थित आवाजाही के लिए सार्वजनिक जगहें हैं, न कि अनधिकृत कब्जे या बेतरतीब पार्किंग के लिए। अतिक्रमण और गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों से सड़क की प्रभावी चौड़ाई कम हो जाती है, पैदल चलने वालों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इससे सीधे तौर पर जाम और असुरक्षित ट्रैफिक स्थितियां बनती हैं। रेंज भर में जाम-प्रवण और संवेदनशील जगहों पर इसी तरह के संयुक्त अभियान जारी रहेंगे।
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