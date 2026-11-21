चोरी के वाहनों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ इंटरपोल ने 65 देशों में एकसाथ बड़ा अभियान चलाया। ऑपरेशन कारबैक-2 के तहत 688 लोगों को गिरफ्तार किया गया और चोरी की 2394 गाड़ियां जब्त की गईं। इनके अलावा 1891 वाहन पुर्जे, नशीले पदार्थ, हथियार और नकदी भी बरामद हुई। कार्रवाई में 30 संगठित आपराधिक गिरोहों का पर्दाफाश किया गया।

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इंटरपोल और यूरोपीय सीमा सुरक्षा एजेंसी फ्रोंटेक्स के सहयोग से 28 सितंबर से 9 अक्तूबर के बीच यह अभियान चलाया गया। जांच एजेंसियों ने संदिग्ध वाहनों और लोगों की पहचान के लिए इंटरपोल के डाटाबेस को 15 लाख से अधिक बार खंगाला। इसमें 1180 मामलों में संदिग्ध रिकॉर्ड मिले। 4.80 लाख से अधिक वाहनों के पंजीकरण नंबरों का चोरी के वाहनों के डाटाबेस से मिलान किया गया। चोरी के वाहनों का इस्तेमाल केवल दोबारा बेचने के लिए नहीं, बल्कि ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में भी करते हैं।अभियान के दौरान फ्रांस से चोरी हुई टोयोटा कार मॉरिटानिया में बरामद की गई। पुर्तगाल से चोरी हुई दो गाड़ियां सेनेगल और नाइजीरिया में पकड़ी गईं। अर्जेंटीना से चोरी हुई कार का पता बोलीविया में जीपीएस की मदद से लगाया गया। वहीं, कनाडा से चोरी की गई दो महंगी गाड़ियां मोरक्को के टैंजियर बंदरगाह पर जब्त की गईं। ग्रीस में फ्रांस के पंजीकरण नंबर वाली तीन गाड़ियां पकड़ी गईं। जांच में उनके दस्तावेज फर्जी मिले। ये कारें किराये पर लेकर यूरोपीय संघ से बाहर ले जाई जा रही थीं।