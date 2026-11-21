भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में खरीदारी का खूब रंग जम रहा है। यहां कोई घर के लिए दाल-चावल, मसाले और अचार खरीद रहा है तो कोई बेटे-बेटी की शादी के लिए कपड़े, गहने और बर्तन जुटा रहा है। नए घर को सजाने के लिए पर्दे और कालीन पसंद किए जा रहे हैं तो सर्दियों के लिए गर्म कपड़ों की भी खरीदारी हो रही है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में लोग अलग-अलग राज्यों के उत्पाद देखने के साथ अपनी जरूरत का सामान भी खरीद रहे हैं।

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मेले में खरीदारी की खास बात यह है कि देश के अलग-अलग राज्यों के उत्पाद एक ही जगह मिल रहे हैं। राज्यों के पवेलियन में दाल, चावल, मसाले, अचार, शहद, नमकीन और दूसरे स्थानीय उत्पाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। कई लोग एक-दो सामान लेने पहुंचते हैं, लेकिन अलग-अलग राज्यों के उत्पाद देखकर उनकी खरीदारी की सूची बढ़ जाती है। कोई घर के लिए मसाले खरीद रहा है तो कोई रिश्तेदारों के लिए खास स्वाद वाले अचार और मिठाइयां ले रहा है।नवंबर में सर्दी की शुरुआत के साथ गर्म कपड़ों की खरीदारी भी लोगों की सूची में शामिल है। महिलाएं शॉल, साड़ी, सूट और बैग देख रही हैं तो युवा कपड़े, जूते और फैशन से जुड़ी चीजें पसंद कर रहे हैं। बच्चों के लिए खिलौने और खेल का सामान भी परिवारों को आकर्षित कर रहा है। कई लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए अलग-अलग राज्यों के खास उत्पाद उपहार के तौर पर खरीद रहे हैं। मयूर विहार से आई महिला खरीदार पूनम ने बताया कि बच्चों और घर के बाकी लोगों के लिए सामान देख रहे हैं।